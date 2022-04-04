Захарова назвала целью провокации украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоров

Обвинения России со стороны Украины в преступлениях против мирного населения в городе Буча — ничто иное как провокация с целью обострить конфликт и помешать мирным переговорам. Свою позицию 3 апреля озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Смысл очередного преступления киевского режима — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — написала она в Telegram-канале в воскресенье, 3 апреля.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В ответ на публикацию видеоматериалов о якобы убийстве большого числа мирного населения в Буче американский журналист Майкл Трейси предположил, что таким образом Киев пытается склонить Вашингтон к боевым действиям.

В то же время бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Уильям Скотт Риттер-младший подчеркнул, что власти Украины должны представить данные медицинской экспертизы относительно событий в городе Буча. Эксперт констатировал, что после обнародования всех этих научно доказанных материалов можно будет уже говорить о виновности той или иной стороны.

По утверждению посла РФ в США Анатолия Антонова, мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ, а в США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отвода российских войск. Он назвал очевидным, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Ранее в этот день Россия обратилась к Совету Безопасности (СБ) ООН с призывом организовать заседание в связи с провокацией украинских радикалов в Буче.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Тогда же в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях ВС РФ в Буче являются провокацией. Ведомство подчеркнуло, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Между тем полиция Украины еще 2 апреля сообщила, что силовики ВСУ провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными. Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Ситуацию также прокомментировал блогер Сергей Колясников, заявивший, что опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях военных Вооруженных сил России в украинском городе Буча являются подделкой самого низкого пошиба.

Военный эксперт Виктор Литовкин также отметил, что в ходе боевых действий не бывает, чтобы все здания с разных сторон дороги оставались целыми, при этом посреди дороги якобы лежали трупы. В связи с этим эксперт заявил, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины.

По словам политолога Алексея Зудина, события в Буче являются очередным шагом в пропагандистской войне, которую ведет Украина и стоящий за ней коллективный Запад против России.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».