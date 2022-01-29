CNN: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность из-за разногласий по угрозе России

Напряженность между Вашингтоном и Киевом нарастает на фоне разногласий в трактовке американских разведданных о российском «наступлении». Пока США пугают мир войной, Украина уверяет, что всё не так, сообщает 28 января со ссылкой на свои источники CNN.

Между чиновниками администрации президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена множатся разногласия из-за трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Кроме того, некоторые считают, что Киев «без особой благодарности» принимает оказываемую США поддержку в виде поставок военной техники и финансирования.

Как предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация считает, что война «неизбежна». Зеленский заявил в пятницу, 28 января: «За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так».

CNN сообщает, что внутри Украины обеспокоены тем, что страна стала пешкой в геополитической игре между Соединенными Штатами и Россией, и ее проблемы вторичны по отношению к более широкому кругу споров между мировыми державами.

Источники уверяют что Зеленскому в последние недели надоело «чрезмерное беспокойство» Штатов, которое провоцирует панику и экономические потрясения внутри Украины. При этом США отказываются принимать превентивные меры сдерживания, такие как новые санкции в отношении России. Особенно украинскую сторону поразило известие об отъезде дипломатов из посольства в Киеве. На Украине это открыто назвали «ошибкой». Также в администрации украинского лидера недовольны формулировкой «неизбежное» при описании потенциального вторжения РФ.

Во время телефонного разговора Байдена и Зеленского в четверг, 27 января, американский президент призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский с предупреждением не согласился, поэтому переговоры прошли не очень хорошо, как сообщал высокопоставленный украинский чиновник. Впрочем, Белый дом это оспорил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

«Я президент Украины, я нахожусь здесь, и я думаю, что знаю детали глубже, чем любой другой президент. Важно, чтобы президент (США) узнал о ситуации от меня, а не от посредников. Он знает ситуацию лично для меня, и мы постоянно на связи», — заявил Зеленский 28 января.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.