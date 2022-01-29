Прямой эфир
Мир
В Лос-Анджелесе разграбили поезда с оружием
Мир
Почти 5 тыс. авиарейсов отменили на востоке США из-за надвигающейся бури
Общество
В Крыму замерзла Севастопольская бухта
Армия
РФ перебросила в Белоруссию дивизион ЗРПК «Панцирь-С»
Мир
Полиция Оттавы запросила подкрепление на время акции протеста дальнобойщиков
Интернет
Пользователи Instagram в США сообщили о сбое в работе соцсети
Общество
В Подмосковье из-подо льда спасли молодую лосиху
Мир
Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии
Общество
Вильфанд пообещал рекордно низкое атмосферное давление в Москве
Мир
Расследующий штурм Капитолия комитет вызвал 14 подозреваемых
Сюжет:

CNN: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность из-за разногласий по угрозе России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напряженность между Вашингтоном и Киевом нарастает на фоне разногласий в трактовке американских разведданных о российском «наступлении». Пока США пугают мир войной, Украина уверяет, что всё не так, сообщает 28 января со ссылкой на свои источники CNN.

Язык из Киева уведет: зачем Запад эвакуирует дипломатов с Украины
И почему США и их союзники разошлись в оценках российской угрозы

Между чиновниками администрации президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена множатся разногласия из-за трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Кроме того, некоторые считают, что Киев «без особой благодарности» принимает оказываемую США поддержку в виде поставок военной техники и финансирования.

Как предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация считает, что война «неизбежна». Зеленский заявил в пятницу, 28 января: «За рубежом есть ощущение, что здесь идет война. Это не так».

CNN сообщает, что внутри Украины обеспокоены тем, что страна стала пешкой в геополитической игре между Соединенными Штатами и Россией, и ее проблемы вторичны по отношению к более широкому кругу споров между мировыми державами.

Источники уверяют что Зеленскому в последние недели надоело «чрезмерное беспокойство» Штатов, которое провоцирует панику и экономические потрясения внутри Украины. При этом США отказываются принимать превентивные меры сдерживания, такие как новые санкции в отношении России. Особенно украинскую сторону поразило известие об отъезде дипломатов из посольства в Киеве. На Украине это открыто назвали «ошибкой». Также в администрации украинского лидера недовольны формулировкой «неизбежное» при описании потенциального вторжения РФ.

Во время телефонного разговора Байдена и Зеленского в четверг, 27 января, американский президент призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский с предупреждением не согласился, поэтому переговоры прошли не очень хорошо, как сообщал высокопоставленный украинский чиновник. Впрочем, Белый дом это оспорил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

«Я президент Украины, я нахожусь здесь, и я думаю, что знаю детали глубже, чем любой другой президент. Важно, чтобы президент (США) узнал о ситуации от меня, а не от посредников. Он знает ситуацию лично для меня, и мы постоянно на связи», — заявил Зеленский 28 января.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022