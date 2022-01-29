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Зеленский заявил о снижении напряжения вокруг Украины

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Напряжение вокруг Украины снизилось, но СМИ нагнетают обстановку. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 28 января.

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«Сейчас мы не видим большей эскалации, чем была раньше. Да, стало больше военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда сообщали о российских военных учениях», — сказал он в ходе общения с журналистами, запись опубликована на странице Зеленского в Facebook.

По его словам, исходя из публикаций СМИ, в стране — «война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то идут».

«Это не так. Нам не нужна паника», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что сообщения о возможной агрессии со стороны России привели к панике на рынках и в финансовом секторе, что оказало негативное влияние на экономику. Так, инвесторы принялись выводить из страны деньги.

28 января на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находится 81 т снарядов различного калибра.

Накануне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Соединенные Штаты готовят к отправке оборонительные и наступательные средства. Что именно Вашингтон намерен посылать на Украину, он не уточнил, отметив лишь, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах.

Ранее Вашингтон отправил на Украину уже три груза военной помощи. Первая партия боеприпасов прибыла 2 января в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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