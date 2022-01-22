Первая партия боеприпасов из США поступила на Украину

Первая партия боеприпасов в ночь на субботу, 22 января, прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Twitter.

Отмечается, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины.

«Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — заявили в пресс-службе диппредставительства США.

Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії. 🇺🇸🇺🇦#partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/a84DmguL2v — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Так, в США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

Страны Балтии, в свою очередь, сообщили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.