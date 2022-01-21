Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Мир
На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР 19» против COVID-19
Мир
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США
Мир
Генсек ООН предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса
Интернет
Google могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление контента
Мир
Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты
Мир
В ФРГ заявили об ожидании завершения сертификации СП-2 летом 2022 года
Происшествия
В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва, Латвия и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

Третий лишний: Турция хочет стать посредником между Россией и Украиной
Анкара дружит с Москвой и при этом продает оружие Киеву

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония — противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что поддержка Украине «оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам».

Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил надежду, что «Украине не придется пользоваться переданным вооружением».

20 января сообщалось, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В дипмиссии отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022