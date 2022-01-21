Страны Балтии передадут Украине противовоздушные и противотанковые ракеты

Литва, Латвия и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Об этом 21 января сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

«Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония — противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что поддержка Украине «оказывается после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам».

Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил надежду, что «Украине не придется пользоваться переданным вооружением».

20 января сообщалось, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В дипмиссии отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.