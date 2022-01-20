США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger

Администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Об этом в четверг, 20 января, сообщила газета Wall Street Journal.

«США дали добро трем балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину... Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины», — сказано в публикации.

По данным издания, администрация США также уведомила конгресс о намерении поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Ранее, 19 января, сообщалось, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

В этот день посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.