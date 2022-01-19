США освободили союзников от ограничений на поставки оружия Украине

США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину. Об этом в среду, 19 января, сообщил американский сенатор Джим Риш.

Газета Politico упоминает Латвию, Литву и Эстонию в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений.

«Пара наших союзников запросила об освобождении от своих лицензий, чтобы они могли осуществить поставки. Я так понимаю, что это было сделано, и будь благословенна Великобритания за то, что она делает то, что делает», — сказал Риш.

Ранее в этот же день сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. Он также убежден, что вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Также в среду посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что США стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.