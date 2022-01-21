Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину
Армия
Космонавты с МКС поздравили инженерные войска РФ с праздником
Армия
На российско-белорусских учениях испытают «антидроновый купол»
Общество
ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»
Наука
Вещества из организма окуней помогут победить супербактерии
Мир
МККК может провести диалог с завладевшими его базой данных хакерами
Мир
США изучают возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT
Наука
Автоматизированный ПЦР-тест быстро выявит ВИЧ по клеткам крови
Экономика
Сотовые компании подключат умные электросчетчики
Экономика
Банкам упростят выявление фирм-однодневок

Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чехия планирует направить в помощь Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщила журналистам в четверг, 20 января, министр обороны республики Яна Чернохова.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

«На будущей неделе я представлю правительству [Чехии] материал, на основе которого мы предоставим Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм (такие предназначаются для гаубиц. — Ред.)», — заявила глава чешского минобороны.

По ее мнению, Европа должна подготовить и предоставить Киеву помощь.

Ранее, 20 января, о планах направить Украине снаряды проинформировала представитель минобороны Чехии Яна Цехмайстерова. Она, однако, не конкретизировала, о чем идет речь.

Тогда же Цехмайстерова добавила, что глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

До этого Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny уже отмечала, что новое правительство страны хочет оказать Киеву военную помощь. Она подчеркнула, что Прага готова отправить или продать военную технику Украине.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Днем ранее американский сенатор Джим Риш заявил о том, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. Он также убежден, что вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022