Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину

Чехия планирует направить в помощь Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщила журналистам в четверг, 20 января, министр обороны республики Яна Чернохова.

«На будущей неделе я представлю правительству [Чехии] материал, на основе которого мы предоставим Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм (такие предназначаются для гаубиц. — Ред.)», — заявила глава чешского минобороны.

По ее мнению, Европа должна подготовить и предоставить Киеву помощь.

Ранее, 20 января, о планах направить Украине снаряды проинформировала представитель минобороны Чехии Яна Цехмайстерова. Она, однако, не конкретизировала, о чем идет речь.

Тогда же Цехмайстерова добавила, что глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

До этого Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny уже отмечала, что новое правительство страны хочет оказать Киеву военную помощь. Она подчеркнула, что Прага готова отправить или продать военную технику Украине.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Днем ранее американский сенатор Джим Риш заявил о том, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. Он также убежден, что вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.