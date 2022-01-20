Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского
Общество
Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Мир
Генассамблея ООН приняла осуждающую отрицание холокоста резолюцию
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года

Минобороны Чехии заявило о готовности направить артснаряды Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды, сообщила в четверг, 10 января, пресс-секретарь военного ведомства республики Яна Цехмайстерова.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

По ее словам, речь идет о боеприпасах, которые подготовлены к такого рода помощи. Пресс-секретарь отметила, что такое решение еще должно одобрить чешское правительство.

«Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — заявила Цехмайстерова.

Она добавила, что глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

До этого Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny уже отмечала, что новое правительство страны хочет оказать Киеву военную помощь. Она подчеркнула, что Прага готова отправить или продать военную технику Украине.

Ранее в четверг военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» оценил готовность некоторых стран предоставлять вооружение Киеву. По его словам, наиболее интересны для Украины были бы поставки современных артиллерийских систем. Чехия не производит ультрасовременного оружия с электроникой, но имеет хорошие традиции в производстве стрелкового оружия, артиллерии и боевой техники, уточнил эксперт.

Днем ранее американский сенатор Джим Риш заявил о том, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022