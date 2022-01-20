Минобороны Чехии заявило о готовности направить артснаряды Украине

Минобороны Чехии готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды, сообщила в четверг, 10 января, пресс-секретарь военного ведомства республики Яна Цехмайстерова.

По ее словам, речь идет о боеприпасах, которые подготовлены к такого рода помощи. Пресс-секретарь отметила, что такое решение еще должно одобрить чешское правительство.

«Украина является историческим партнером Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что минобороны рассматривало возможность оказания ей какой-нибудь формы помощи», — заявила Цехмайстерова.

Она добавила, что глава минобороны республики Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Украине к следующему заседанию кабмина в среду, 26 января.

До этого Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny уже отмечала, что новое правительство страны хочет оказать Киеву военную помощь. Она подчеркнула, что Прага готова отправить или продать военную технику Украине.

Ранее в четверг военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» оценил готовность некоторых стран предоставлять вооружение Киеву. По его словам, наиболее интересны для Украины были бы поставки современных артиллерийских систем. Чехия не производит ультрасовременного оружия с электроникой, но имеет хорошие традиции в производстве стрелкового оружия, артиллерии и боевой техники, уточнил эксперт.

Днем ранее американский сенатор Джим Риш заявил о том, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.