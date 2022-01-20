Военный эксперт оценил ситуацию с поставками оружия Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин в четверг, 20 января, в беседе с «Известиями» оценил решение США освободить союзников от ограничений на поставки оружия Украине, а также готовность некоторых стран предоставлять вооружение Киеву.

«Заявления о том, что Украину всё сильнее и сильнее накачивают вооружением, болезненно воспринимается и в России, и в Донбассе. Зато с энтузиазмом его воспринимают в Киеве. Чехия не производит ультрасовременного оружия с электроникой, но имеет хорошие традиции в производстве стрелкового оружия, артиллерии и боевой техники. Наиболее интересны для Украины были бы поставки современный артиллерийских систем», — рассказал он.

Кроме того, по словам военного эксперта, есть чешские разработки, связанные с авиацией и системами противовоздушной обороны.

Накануне американский сенатор Джим Риш заявил о том, что США пошли навстречу своим союзникам, которые попросили об освобождении от лицензионных ограничений на отправку оружия на Украину.

Как отмечала газета Politico, в числе стран, которые хотели бы помочь Украине противотанковыми и противовоздушными средствами, но нуждаются в разрешении США — производителя и экспортера таких вооружений, есть Латвия, Литва и Эстония.

Кроме того, министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny отметила, что новое правительство страны также хочет оказать Киеву военную помощь. Она подчеркнула, что Прага готова отправить или продать военную технику Украине.

При этом, по словам министра, поставки оружия или боеприпасов должны быть согласованы с другими странами, в том числе с Германией, Австрией или странами Балтии.

Также 19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. Он также убежден, что вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.