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Байден пообещал Зеленскому дополнительную экономическую помощь

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Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его в поддержке со стороны Вашингтона и союзников, а также пообещал помочь экономике Украины, сообщил 27 января Белый дом.

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«Президент Байден отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов для развития и гуманитарной помощи в прошлом году и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России», — говорится в релизе американской администрации.

Стороны также обсудили дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип «ничего об Украине без Украины». Байден выразил одобрение Вашингтоном усилий по урегулированию конфликта в нормандском формате и выразил надежду, что переговоры 26 января помогут снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Байденом долгой беседой и рассказал о ней в Twitter. По его словам, стороны обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее.

Перед телефонным звонком украинскому президенту в Белом доме предстоящую беседу назвали «сверкой часов». По словам официального представителя Джен Псаки, президенты США и Украины не будут делать каких-либо существенных заявлений и обсудят текущую повестку.

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