В Белом доме разговор Байдена с Зеленским назвали «сверкой часов»

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским не намерен обсуждать ситуацию вокруг Украины и заявлять о каких-либо решениях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 27 января.

«Они обсудят ранее предпринятые дипломатические шаги и усилия по сдерживанию России. Президент подтвердит приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, нашу приверженность принципу «Ничего об Украине без Украины», — сказала она.

Псаки добавила, что телефонный звонок станет своего рода «сверкой часов», а не поводом для конкретных заявлений.

Ранее в этот день пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров рассказал в Facebook о запланированном на 27 января телефонном разговоре между президентами Украины и США. По его данным, стороны обсудят вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти страны ознакомились с письменным ответом США на предложения России по гарантиям безопасности до того, как Вашингтон передал его Москве. Он подчеркнул важность «тесного контакта» между Киевом и Вашингтоном по вопросу ведения переговоров с Россией.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности. Он отметил, что на изучение документов потребуется время, и попросил «не спешить с заключениями».