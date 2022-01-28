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Зеленский рассказал об очень долгом разговоре с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Беседу, о которой он рассказал в своем Twitter в пятницу, 28 января, украинский лидер назвал долгой.

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«Провел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил Джо Байдена за постоянную военную помощь. Обсудили также возможности по финансовой поддержке Украины», — говорится в посте.

О переговорах Зеленский написал два поста — на украинском и английском языках.

Перед телефонным звонком украинскому президенту в Белом доме предстоящую беседу назвали «сверкой часов». По словам официального представителя Джен Псаки, президенты США и Украины не будут делать каких-либо существенных заявлений и обсудят текущую повестку.

О переговорах Зеленского и Байдена 27 января сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он написал в Facebook о запланированном телефонном разговоре. По его данным, стороны созвонятся для обсуждения вопросов безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.

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