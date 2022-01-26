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Козак заявил о безусловной приверженности всех сторон перемирию в Донбассе

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Участники переговоров политсоветников «нормандской четверки» договорились о безусловном соблюдении перемирия в Донбассе. Об этом 26 января сообщил представитель российской делегации — замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

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«Договорились, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и то соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно выполняться обоими участниками этого соглашения», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Козак подчеркнул, что обязанность по выполнению соглашений лежит на Вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, что соответствует положениям Минских соглашений.

По словам главы делегации РФ, все участники переговоров согласились с безусловным и строгим выполнением обеими сторонами конфликта режима прекращения огня. Кроме того, была проведена инвентаризация Минских соглашений.

«Мы согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению Минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — нормандский формат вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и в Контактной группе. Поэтому это первоочередная задача в нормандском формате — выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений в том, что касается политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов», — добавил Козак.

Встреча политсоветников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часов.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что на встрече стороны проведут хороший, открытый и результативный разговор. Также он заявил, что планов по проведению переговоров президента России Владимира Путина с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пока нет.

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил 11 января, что нормандский формат возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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