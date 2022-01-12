В МИД Франции заявили о возвращении к работе нормандского формата

Нормандский формат (Франция, Германия, Россия и Украина) возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан во вторник, 11 января.

«Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал. На столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения, статус Донбасса. Необходимо вернуться к этим дискуссиям», — сказал он в ходе выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, запись опубликована на сайте ведомства.

Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

«Такой диалог должен вестись без какой-либо двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостность Украины имело бы масштабные последствия», — сказал он.

24 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же президент Украины вместе с главой Белого дома Джо Байденом скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.