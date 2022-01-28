Зеленский рассказал об обсуждении с Байденом превентивных мер против России

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали превентивные меры в отношении России. Об этом 28 января в ходе брифинга заявил украинский лидер.

По его словам, речь идет о мерах в отношении Москвы для предотвращения возможного вторжения России на территорию Украины.

«Что такое санкции «после»? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа», — сказал Зеленский.

Как он добавил, многие государства говорят о превентивных мерах.

Ранее в ходе брифинга Зеленский отметил, что страны Запада должны «открыто сказать», вступит ли Украина в НАТО. По его словам, стране «на что-то нужно рассчитывать».

Также он обратил внимание, что заявления о возможной эскалации ситуации вокруг Украины вызвали панику на рынках и финансовом секторе, а это негативно сказывается на экономике страны.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Киеву со стороны РФ, отметил дипломат.

Министр уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.