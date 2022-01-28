Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО

Страны Запада должны «открыто сказать», вступит ли Украина в НАТО. Об этом 28 января заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга, транслировавшегося на странице его офиса в Facebook.

«Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать», — объяснил он.

Зеленский отметил, что НАТО должно открыто ответить на данный вопрос.

«Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем», — сказал украинский лидер.

По словам политика, в настоящее время он не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого. Однако ситуация нагнетается, отметил он.

«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — подчеркнул Зеленский.

18 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что армия страны сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к плану действий по членству в НАТО, но и к полноценному членству в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 января, что отношения РФ с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. По его словам, НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ.

В декабре замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности страны.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

В Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики страны. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к альянсу.