Прямой эфир
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе
Мир
Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада должны «открыто сказать», вступит ли Украина в НАТО. Об этом 28 января заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе брифинга, транслировавшегося на странице его офиса в Facebook.

Язык из Киева уведет: зачем Запад эвакуирует дипломатов с Украины
И почему США и их союзники разошлись в оценках российской угрозы

«Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать», — объяснил он.

Зеленский отметил, что НАТО должно открыто ответить на данный вопрос.

«Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем», — сказал украинский лидер.

По словам политика, в настоящее время он не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого. Однако ситуация нагнетается, отметил он.

«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — подчеркнул Зеленский.

18 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что армия страны сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к плану действий по членству в НАТО, но и к полноценному членству в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 января, что отношения РФ с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. По его словам, НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ.

В декабре замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности страны.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

В Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики страны. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к альянсу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022