Лавров заявил об отсутствии у РФ желания начинать войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну. Об этом глава ведомства сообщил в пятницу, 28 января, в интервью российским радиостанциям.

«Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — отметил Лавров.

Глава ведомства добавил, что переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами не завершились. Министр пояснил, что США пытаются представить российские предложения как «ультиматум».

По словам дипломата, Россия будет добиваться того, чтобы США соблюдали договоренности, которые страна подтвердила в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны России, сказал Лавров. Министр уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Вопрос о признании (ДНР и ЛНР. — Ред.) должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять Минские договоренности. Тогда все будет в порядке», — рассказал Лавров.

26 января о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Вместе с этим посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

Глава МИД России 26 января призвал Запад обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. При соблюдении западными странами данной договоренности «все вопросы отпадут», объяснил министр.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.