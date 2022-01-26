Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы
Сюжет:

Лавров прокомментировал возможные поставки вооружения ЛНР и ДНР

Лавров о возможных поставках вооружения ЛНР и ДНР: Запад должен обеспечить выполнение Киевом «Минска-2»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва исходит из того, что Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений. Об этом 26 января заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможные поставки отдельных видов вооружения самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР.

«Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует», — подчеркнул он в ходе выступления в Госдуме, комментируя заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о необходимости поставок вооружения республикам.

Где граната зарыта: украинцы паникуют и вооружаются
Власти запугивают население страны «российской агрессией»

Министр напомнил об обещаниях западных партнеров обеспечить выполнение Киевом Минских договоренностей.

«Западные кураторы украинского режима заверяли нас — в том числе американцы, кстати сказать, на встрече (президента РФ Владимира) Путина с (американским лидером Джо) Байденом в июне в Женеве, — что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит, и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет», — добавил Лавров.

Соответствующее заявление Турчак сделал ранее в этот день. По его словам, Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. По его словам, «Единая Россия» выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Ранее, 9 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины, однако киевские власти их игнорируют. По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022