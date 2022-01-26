Лавров прокомментировал возможные поставки вооружения ЛНР и ДНР

Москва исходит из того, что Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений. Об этом 26 января заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможные поставки отдельных видов вооружения самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР.

«Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует», — подчеркнул он в ходе выступления в Госдуме, комментируя заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о необходимости поставок вооружения республикам.

Министр напомнил об обещаниях западных партнеров обеспечить выполнение Киевом Минских договоренностей.

«Западные кураторы украинского режима заверяли нас — в том числе американцы, кстати сказать, на встрече (президента РФ Владимира) Путина с (американским лидером Джо) Байденом в июне в Женеве, — что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит, и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет», — добавил Лавров.

Соответствующее заявление Турчак сделал ранее в этот день. По его словам, Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. По его словам, «Единая Россия» выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Ранее, 9 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины, однако киевские власти их игнорируют. По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.