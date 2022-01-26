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Турчак призвал поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов оружия

Турчак призвал поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельного вооружения
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Россия должна поддержать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. Об этом в среду, 26 января, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», — сказал он.

Турчак отметил, что «Единая Россия» выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием.

Киев получает вооружения в очень больших масштабах от практически всех ведущих стран, подчеркнул секретарь генсовета партии.

«Представьте себе, только Соединенные Штаты и Великобритания совершили десятки, подчеркну, десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. <...> Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы — кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях», — добавил Турчак в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США отправят на Украину новые грузы с военной помощью.

22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 24 января, что о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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