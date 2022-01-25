США отправят дополнительную военную помощь на Украину

США отправят на Украину новые грузы с военной помощью. Об этом во вторник, 25 января, заявил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, чтобы они могли защитить себя. Мы отправили уже три груза помощи за последние несколько дней, ожидаются новые [поставки]», — заявил Кирби.

Он добавил, что США не исключают, что в ближайшие дни дополнительные военные силы в Европе могут быть приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее в этот день новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла на Украину. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.