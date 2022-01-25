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Новую партию военной помощи США доставили на Украину

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Новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

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«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) уже в Украине. Партию встречают коллеги из минобороны и посольства США в международном аэропорту Борисполь. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», — сообщила Маляр на своей странице в Facebook.

Она также поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку и практическую помощь.

22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.

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