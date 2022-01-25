Новую партию военной помощи США доставили на Украину

Новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла на Украину. Об этом во вторник, 25 января, заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) уже в Украине. Партию встречают коллеги из минобороны и посольства США в международном аэропорту Борисполь. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», — сообщила Маляр на своей странице в Facebook.

Она также поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку и практическую помощь.

22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.