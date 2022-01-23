Минобороны Украины заявило о прибытии второй партии военной помощи США

В Киеве приземлился самолет со второй партией военной помощи от США. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — написал министр в Twitter.

Грузовой самолет Boeing 747 с партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел с базы военно-воздушных сил США в Калифорнии.

По данным местного издания «НВ», речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin.

Ранее, 22 января, первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США будут в ближайшее время направлять Украине дополнительную военную помощь.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Так, в США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января посольство РФ призвало Соединенные Штаты отказаться от поставок оружия Украине, если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.