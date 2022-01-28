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Зеленский указал на ущерб экономике из-за нагнетания вокруг Украины

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Заявления о возможной эскалации ситуации вокруг Украины вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике. Об этом в пятницу, 28 января, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им: нам нужно на сегодня стабилизировать экономику нашего государства, из-за всех этих сигналов, что завтра война, потому что сигналы пошли от даже уважаемых лидеров государств, что они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: «завтра будет война». Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе», — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Он добавил, что из-за паники инвесторы начали выводить средства с Украины.

«После начала, я считаю, другого информационного пространства 12,5 млрд вывели денег (валюта не уточняется — Ред.) из Украины и мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет <…> мы стабилизируем нашу национальную валюту. Поэтому это очень дорого стоит для украинцев <…> Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — заключил президент Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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