Разговор Зеленского с Байденом на Украине назвали неудачным

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, по словам высокопоставленного источника Украины, «прошел не очень хорошо», сообщает в пятницу, 28 января, CNN.

По сведениям украинского чиновника, сложности возникли на фоне разногласий по поводу «уровней риска» якобы готовящегося российского вторжения. Белый дом оспорил оценку переговоров, предупредив, что анонимные источники «распространяют ложь». Байден предупредил Зеленского, что неминуемое вторжение является «очевидной вероятностью», добавили там.

«В ходе беседы, которую назвали «долгой и откровенной», Байден предупредил своего украинского коллегу о том, что нападение России может быть неизбежным, как только земля промерзнет в феврале. Зеленский подтвердил свою позицию об «опасной, но неоднозначной» угрозе со стороны РФ и заявил об отсутствии уверенности в том, что нападение произойдет», — цитирует свой источник CNN.

С комментарием его слов выступила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

«Анонимные источники «сливают» ложь. Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны», — заявила она.

Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся поздним вечером четверга, 27 января. Зеленский назвал переговоры «долгой беседой», в ходе которой он поблагодарил США за военную помощь и обсудил варианты финансовой. Байден заверил в дальнейшей поддержке и готовности оказать дополнительную экономическую помощь.

Перед телефонным звонком украинскому президенту в Белом доме предстоящую беседу назвали «сверкой часов». По словам официального представителя Джен Псаки, каких-либо существенных заявлений по итогам беседы не будет.