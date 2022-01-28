Прямой эфир
Общество
Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Экономика
Бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах
Спорт
Российские саночники прибыли в Пекин на Олимпийские игры
Экономика
Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Экономика
Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Недвижимость
Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году
Сюжет:

Разговор Зеленского с Байденом на Украине назвали неудачным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, по словам высокопоставленного источника Украины, «прошел не очень хорошо», сообщает в пятницу, 28 января, CNN.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

По сведениям украинского чиновника, сложности возникли на фоне разногласий по поводу «уровней риска» якобы готовящегося российского вторжения. Белый дом оспорил оценку переговоров, предупредив, что анонимные источники «распространяют ложь». Байден предупредил Зеленского, что неминуемое вторжение является «очевидной вероятностью», добавили там.

«В ходе беседы, которую назвали «долгой и откровенной», Байден предупредил своего украинского коллегу о том, что нападение России может быть неизбежным, как только земля промерзнет в феврале. Зеленский подтвердил свою позицию об «опасной, но неоднозначной» угрозе со стороны РФ и заявил об отсутствии уверенности в том, что нападение произойдет», — цитирует свой источник CNN.

С комментарием его слов выступила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

«Анонимные источники «сливают» ложь. Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны», — заявила она.

Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся поздним вечером четверга, 27 января. Зеленский назвал переговоры «долгой беседой», в ходе которой он поблагодарил США за военную помощь и обсудил варианты финансовой. Байден заверил в дальнейшей поддержке и готовности оказать дополнительную экономическую помощь.

Перед телефонным звонком украинскому президенту в Белом доме предстоящую беседу назвали «сверкой часов». По словам официального представителя Джен Псаки, каких-либо существенных заявлений по итогам беседы не будет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022