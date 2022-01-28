Лавров заявил об ответе РФ в случае продолжения притеснения RT в ФРГ

Москва ответит в случае продолжения притеснения канала RT в Германии. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как вы выразились (про ответные меры. — Ред.), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится. — Ред.)», — сказал он в интервью ряду радиостанций.

Ранее, 18 января, Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что Россия имеет основания полагать, что правительство ФРГ непосредственно связано с ситуацией с вещанием телеканала RT DE.

За день до этого в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ.

23 декабря 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.

После чего, 22 декабря, RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя данную ситуацию, в тот же день заявил, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь Лавров отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.