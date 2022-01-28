Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Общество
В ГД заявили об отсутствии необходимости всеобщего локдауна из-за COVID-19
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Мир
Тренер сборной России по биатлону сдал отрицательный тест на COVID-19
Туризм
Израиль упростил правила въезда для вакцинированных «Спутником V»
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
МЧС объявило о штормовом предупреждении из-за снегопада в горах Сочи

Лавров заявил об ответе РФ в случае продолжения притеснения RT в ФРГ

Глава МИД Лавров: Россия ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ответит в случае продолжения притеснения канала RT в Германии. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как вы выразились (про ответные меры. — Ред.), немцы знают, что так будет, если этого не произойдет (если притеснение не закончится. — Ред.)», — сказал он в интервью ряду радиостанций.

Бок о Бербок: что привезла с собой в Москву новая глава МИД ФРГ
И о чем Германии и России все-таки удалось договориться

Ранее, 18 января, Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что Россия имеет основания полагать, что правительство ФРГ непосредственно связано с ситуацией с вещанием телеканала RT DE.

За день до этого в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ.

23 декабря 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.

После чего, 22 декабря, RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя данную ситуацию, в тот же день заявил, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь Лавров отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022