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Лавров указал на возможную причастность правительства ФРГ к ситуации с RT

Ларвов: Россия имеет основания полагать, что правительство ФРГ связано с ситуацией с RT
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Россия имеет основания полагать, что правительство ФРГ непосредственно связано с ситуацией с вещанием телеканала RT DE. Об этом заявил во вторник, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Мы, конечно же, озабочены тем, что происходит с нашими журналистами. У нас есть основания всё-таки полагать, что германское правительство имеет к происходящему непосредственное отношение», — сказал Лавров.

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ. До этого, 23 декабря 2021 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.

После чего, 22 декабря, RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя данную ситуацию, в тот же день заявил, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь Лавров также 22 декабря отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

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