Лавров допустил зеркальный ответ на блокировку российских СМИ на Западе

Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Об этом в среду, 22 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

Лавров отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

«Но до недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения средств массовой информации, как этим занимаются наши западные партнеры, но, вы знаете, как и в случае с обеспечиванием российской безопасности, всякому терпению есть предел, поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, вынуждены будем отвечать», — заявил министр в интервью каналу RT.

Как сообщил RT, немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. По ее словам, спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный. Происходящее Захарова назвала давлением не только на журналистов, но и на частный бизнес.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений наложенных ранее — речь об удалении других каналов RT.

До этого, 28 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В тот же день в МИД РФ решение администрации YouTube назвали беспрецедентной информационной агрессией. В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ.

4 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, добавил он.