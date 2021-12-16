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YouTube заблокировал канал RT Deutsch

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Онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщается в Telegram-канале RT.

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«YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира», — говорится в сообщении.

Как заявили в RT, канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение условий использования. Если же канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Отмечается, что канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений.

Комментируя блокировку канала, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram, что «мы ничего другого и не ожидали». По ее словам, каждый «поздравляет с премьерой» как умеет — добрыми пожеланиями или «толченым стеклом, подсыпанным в туфли».

28 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В МИД РФ решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ. 29 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил: есть признаки того, что YouTube грубо нарушил законы РФ.

4 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, добавил он.

Также в октябре RT DE и Ruptly подало ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении каналов со стороны YouTube. Как сообщила руководитель телеканалов Динара Токтосунова, сначала было направлено досудебное письмо в американскую корпорацию Google, владеющую YouTube. Ответа на него не последовало. Тогда юристы обратились в суд.

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