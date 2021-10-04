Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube

Власти Германии не имеют отношения к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. От этом 4 октября заявил представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

«То было решение, которое не относится к правительству ФРГ», — цитирует Зайберта «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста, не считают ли в правительстве Германии блокировку YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende цензурой, Зайберт ответил, что в ФРГ цензуры нет.

«В Германии, и так написано в Конституции, цензура не проводится. Есть правила, которые устанавливают операторы, в этом случае YouTube. Было нарушение, потом другое нарушение, и соответственно этим правилам они и действовали», — заявил он.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube 28 сентября. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.

Симоньян заявила, что причины, которыми YouTube обосновывает правильность удаления немецкоязычных каналов RT, являются надуманными. Главный редактор телекомпании отметила, что телеканалу не давали лицензию, запрещали банкам работать с RT.

В МИД РФ в свою очередь данное решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ.

Как отметил 29 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, есть признаки того, что YouTube грубо нарушил законы РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что подобное поведение видеосервиса было ожидаемо и является цензурой. Он добавил, что платформы перешли от функции передачи информации к «практике ее политической оценки и фильтрации по политическим и идеологическим критериям».

При этом зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с «Известиями» отметил, что блокировать YouTube на территории России контрпродуктивно.