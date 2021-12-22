Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ
Мир
Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов
Авто
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Общество
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

Захарова заявила о препятствии работе телеканала RT DE в Германии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. Об этом в среду, 22 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

«Германия делает всё для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом» — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный.

«Это же давление уже и на журналистов, и на частный бизнес. Не имея под этим никаких юридических оснований — их быть просто не может», — заключила Захарова.

При этом представитель МИДа указала на молчание по данному вопросу представителей по свободе слова ОБСЕ, мировых профессиональных организаций, журналистских объединений США.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений наложенных ранее — речь об удалении других каналов RT.

Так, 28 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В МИД РФ решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ.

4 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, добавил он.

Также в октябре RT DE и Ruptly подало ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении каналов со стороны YouTube. Как сообщила руководитель телеканалов Динара Токтосунова, сначала было направлено досудебное письмо в американскую корпорацию Google, владеющую YouTube. Ответа на него не последовало. Тогда юристы обратились в суд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021