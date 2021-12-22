Захарова заявила о препятствии работе телеканала RT DE в Германии

Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. Об этом в среду, 22 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Германия делает всё для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов. Это не просто вмешательство, это препятствование работе журналистов самым грубым образом» — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный.

«Это же давление уже и на журналистов, и на частный бизнес. Не имея под этим никаких юридических оснований — их быть просто не может», — заключила Захарова.

При этом представитель МИДа указала на молчание по данному вопросу представителей по свободе слова ОБСЕ, мировых профессиональных организаций, журналистских объединений США.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений наложенных ранее — речь об удалении других каналов RT.

Так, 28 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов RT из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В МИД РФ решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ.

4 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, добавил он.

Также в октябре RT DE и Ruptly подало ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении каналов со стороны YouTube. Как сообщила руководитель телеканалов Динара Токтосунова, сначала было направлено досудебное письмо в американскую корпорацию Google, владеющую YouTube. Ответа на него не последовало. Тогда юристы обратились в суд.