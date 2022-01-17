В МИД РФ допустили ответ на давление Германии на российские СМИ

Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ. Об этом в понедельник, 17 января, следует из сообщения МИД РФ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на противодействие работе в Германии RT DE. В МИДе указали на выдавливание RT из германского информационного пространства, частичное блокирование вещания канала и удаление его с YouTube.

«Рассматриваем упомянутые шаги как прямое нарушение Берлином своих международных обязательств по обеспечению свободы слова и СМИ, а также как сознательные недружественные действия по отношению к Российской Федерации. В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — следует из сообщения ведомства.

Ранее, 23 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер.

22 декабря RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Комментируя это, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в РФ крайне озабочены сообщениями об отключении от вещания RT DE в Германии. Он подчеркнул, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.