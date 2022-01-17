Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Джокович не вышел к встречающим его болельщикам в Белграде
Мир
НАТО опубликовало стратегию по политике альянса в космосе
Мир
Порошенко заснул на заседании суда по делу в отношении него
Мир
На Украине указали на развал собственного флота
Мир
The Week заявила о разоблачении Путиным блефа США и НАТО по Украине
Мир
Политолог назвал возвращение Порошенко на Украину частью предвыборной кампании
Культура
В сериале по «Гарри Поттеру» сыграют небинарные актеры
Мир
Лавров указал на обязанность Украины выполнять Минские договоренности
Стиль
Самый крупный черный бриллиант продадут на аукционе
Общество
В Крыму запретят массовые мероприятия из-за выявления «Омикрон»-штамма

В МИД РФ допустили ответ на давление Германии на российские СМИ

МИД РФ: Россия оставляет за собой право на ответ, если Германия не откажется от давления на российские СМИ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ. Об этом в понедельник, 17 января, следует из сообщения МИД РФ.

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

Таким образом в ведомстве отреагировали на противодействие работе в Германии RT DE. В МИДе указали на выдавливание RT из германского информационного пространства, частичное блокирование вещания канала и удаление его с YouTube.

«Рассматриваем упомянутые шаги как прямое нарушение Берлином своих международных обязательств по обеспечению свободы слова и СМИ, а также как сознательные недружественные действия по отношению к Российской Федерации. В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — следует из сообщения ведомства.

Ранее, 23 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер.

22 декабря RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Комментируя это, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в РФ крайне озабочены сообщениями об отключении от вещания RT DE в Германии. Он подчеркнул, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022