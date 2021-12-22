Посол России в ФРГ отреагировал на отключение телеканала RT в Германии

В Москве крайне озабочены сообщениями об отключении от вещания RT DE в Германии, телеканал испытывает непрекращающееся давление, это попытки устранить сильного конкурента на медийном поле. Об этом 22 декабря заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Крайне озабочены сообщениями о том, что трансляция спутникового сигнала российского немецкоязычного телеканала RT DE [...] была прекращена по требованию германского медиарегулятора. С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию», — сказал он журналистам.

Нечаев подчеркнул, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

Комментируя действия в отношении RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Лавров подчеркнул, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Берлин подобными действиями подвел Москву к необходимости принятия ответных мер. Дипломат также заявила о цензуре и практике зачистки информпространства со стороны Германии.

Ранее, 4 октября, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, подчеркивал он.