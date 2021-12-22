Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Туризм
В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года
Туризм
В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

Посол России в ФРГ отреагировал на отключение телеканала RT в Германии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве крайне озабочены сообщениями об отключении от вещания RT DE в Германии, телеканал испытывает непрекращающееся давление, это попытки устранить сильного конкурента на медийном поле. Об этом 22 декабря заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

«Крайне озабочены сообщениями о том, что трансляция спутникового сигнала российского немецкоязычного телеканала RT DE [...] была прекращена по требованию германского медиарегулятора. С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию», — сказал он журналистам.

Нечаев подчеркнул, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

Комментируя действия в отношении RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Лавров подчеркнул, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Как заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Берлин подобными действиями подвел Москву к необходимости принятия ответных мер. Дипломат также заявила о цензуре и практике зачистки информпространства со стороны Германии.

Ранее, 4 октября, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял о непричастности властей Германии к блокировке немецкоязычных каналов RT в YouTube. В ФРГ цензуры нет, подчеркивал он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021