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Захарова заявила о необходимости ответить на отключение RT в Германии

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Отключив от вещания телеканал RT DE в Германии, Берлин подвел Москву к необходимости принятия ответных мер. Об этом в среду, 22 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова заявила о цензуре и практике зачистки информпространства со стороны Берлина.

«Таким образом, имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников», — говорится в опубликованном заявлении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемой «практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи».

Кроме того, Захарова прокомментировала заявление представителя МИД Германии Андреа Зассе о том, что вопрос о лицензии на вещание в Европе телеканала RT DE решается на уровне медиарегулятора, а не в правительстве.

«Получается, правительство ФРГ не гарантирует свободу слова в своей стране. А как же международные обязательства Берлина?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на Западе российских СМИ. Лавров отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

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