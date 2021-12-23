Песков заявил о необходимости зеркальных действий в ситуации с RT

Ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, наверное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных, так, чтобы не стрелять себе в ногу», — сказал он в ответ на вопрос журналистов, намерена ли РФ принимать ответные меры.

22 декабря RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

Комментируя это, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в РФ крайне озабочены сообщениями об отключении от вещания RT DE в Германии. Он подчеркнул, что попытки «устранить сильного конкурента на медийном поле» и ограничить доступ к альтернативной точке зрения идут вразрез с утверждениями о недопустимости цензуры и защите свободы слова.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», но не исключает ответ на блокировку на западе российских СМИ. Глава российского МИДа подчеркнул, что дискриминация в отношении средств массовой информации РФ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, отключив от вещания телеканал RT DE в Германии, Берлин подвел Москву к необходимости принятия ответных мер. Дипломат заявила о цензуре и практике зачистки информпространства со стороны Берлина.