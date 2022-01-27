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В США оценили передачу России ответа по гарантиям безопасности

Американский политолог Ларрес оценил передачу США ответа России по гарантиям безопасности
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Из-за ответа США по гарантиям безопасности вряд ли возникнет еще большая напряженность в отношениях с РФ. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес.

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«Я не думаю, что из-за ответа США возникнет еще большая напряженность. В конце концов, Москва хотела получить ответ, и я подозреваю, что в ответе нет ничего неожиданного или удивительного. Я предполагаю, что нынешняя ситуация с противостоянием сохранится до поры до времени», — отметил эксперт.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

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