Обман зрения: почему надо беречь глаза и руки от «Омикрона»

Врачи отмечают, что «Омикрон» чаще, чем предыдущие штаммы, попадает в организм через глаза, а также дольше сохраняется на коже и пластиковых поверхностях. Почему новый штамм атакует органы зрения, как защититься от заражения, чем лечиться и стоит ли это делать в случае отсутствия симптомов — в материале «Известий».

Почему «Омикрон» атакует глаза

Врач Андрей Продеус рассказал «Известиям», что глаза, как и слизистые органов дыхания, всегда были и остаются «воротами» для инфекций. А рост числа случаев попадания штамма коронавируса «Омикрон» в организм через глаза объясняется просто: он в принципе более контагиозный, чем предыдущие варианты коронавируса.

— Рот и нос, конечно, остаются основными уязвимыми областями, но и со слизистой глаз тоже может начаться инфекционный процесс. Защитная экипировка, кроме масок и респираторов, всегда включает и очки , — подчеркнул Продеус.

Врач-терапевт Людмила Лапа полагает, что защищать глаза не стоит, а вот промывать надо.

— Лицо промывать нужно, когда приходим со встречи, с улицы. Глаза промывать надо так же, как и руки. Что у нас не закрыто, то промываем дополнительно обычной водой. Это самое главное, чтобы не распространять все прелести «Омикрона», — говорит она.

Обман зрения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также медик не советует пока обниматься и целоваться, а рекомендует чаще делать влажную уборку и мыть руки.

Зачем беречь от «Омикрона» руки

Не стоит пока отказываться и от антисептиков, несмотря на то что ряд ученых ранее признал риск передачи коронавируса через поверхности очень низким. Последнее исследование, проведенное в Медицинском университете префектуры Киото, показало, что «Омикрон» устойчивее предыдущих штаммов и может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше.

Японские ученые решили проанализировать различия в устойчивости к влиянию окружающей среды на все штаммы , начиная с уханьского и заканчивая «Омикроном». Выяснилось, что «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон» на коже и пластиковых поверхностях удерживались в два раза дольше, чем уханьский тип.

«Омикрон» на пластиковой поверхности продержался дольше всех — 193,5 часа, или 8 дней. Среднее время выживания уханьского штамма составило 56 часов, «Альфы» — 191,3 часа, «Беты» — 156,6 часов, «Гаммы» — 59,3 часа, «Дельты» — 114 часов.

На коже «Омикрон» также держится дольше всех — более 21 часа. Среднее время выживания уханьского штамма составило 8,6 часа, «Альфы» — 19,6 часа, «Беты» — 19,1 часа, «Гаммы» — 11 часов, «Дельты» — 16,8 часа.

На поверхности кожи «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон» сохраняли способность к заражению на протяжении более 16 часов. Более того, эти штаммы оказались более устойчивы к этанолу, чем уханьский.

Медики отмечают, что «высокая устойчивость этих штаммов может увеличить риск контактной передачи и способствовать их распространению». Они настоятельно рекомендуют использовать дезинфицирующие средства — после 15-секундного воздействия антисептиков на спиртовой основе все штаммы на коже были полностью уничтожены.

Чем лечить «Омикрон»

Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов на основании результатов проведенного исследования назвали восемь наиболее эффективных для борьбы с «Омикроном» противовирусных препаратов.

Выяснилось, что «Омикрон» чувствителен к противовирусным средствам, показавшим свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами. Однако самолечением заниматься настоятельно не рекомендуется, все препараты должен назначать только врач.

Обман зрения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также ученые подчеркнули, что «Омикрон» реже переносится в тяжелой форме из-за особой чувствительности к подавлению интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина в беседе с «Известиями» призвала не заниматься самолечением и не назначать себе самостоятельно антибактериальную терапию. По ее словам, только доктор должен решать, принимать лекарственные препараты или нет.

Медик уверена, что при лечении коронавирусной инфекции антибиотики вообще не нужны, так как их прием, по ее опыту, не дает необходимой динамики выздоровления.

— Вы же знаете, что, если на микробную инфекцию назначить антибиотики, там мы чуть ли не в течение трех часов видим какие-то подвижки, а тут совершенно ничего нет. Я антибиотики при вирусной инфекции, в том числе при ковиде, назначаю только тем детям, у которых велика вероятность внутриутробного инфицирования независимо от возраста. Оно как есть, так и есть, вот такие не идут без антибиотиков. А взрослые, которые уже со всем этим справились, — не вижу необходимости, — говорит она.

Кому не надо лечиться от коронавируса

Согласно памятке, выпущенной 26 января Минздравом, привитым или переболевшим менее полугода назад россиянам, которые переносят коронавирус бессимптомно, лечение не требуется. В документе отмечается, что таким людям «рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки». Они должны находиться на самоизоляции и могут получить больничный.

При температуре выше 38 градусов, появлении одышки, боли в груди, нехватке воздуха или учащении дыхания необходимо вызвать скорую помощь. Самостоятельно принимать антибиотики в Минздраве настоятельно не рекомендуют, их может назначать только врач.

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Людям, входящим в группу риска, даже при легких симптомах необходимо позвонить в поликлинику или на единый номер 112 для консультации с врачом. Связаться с медиками по телефону рекомендуется также непривитым и неболевшим, если у них наблюдаются характерные симптомы или получен положительный результат ПЦР-теста. Ребенка с COVID-19 следует оставить дома , врач назначит ему лечение дистанционно.

Чем опасно отсутствие симптомов

В Роспотребнадзоре отмечают, что бессимптомно переносить заболевание могут те, кто прошел курс вакцинации или переболел. Они могут представлять опасность для окружающих.

— Поэтому по-прежнему сохраняется рекомендация по соблюдению масочного режима для всех , независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией, — подчеркнула замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При бессимптомном течении болезни необходимо соблюдать карантин, тем более что для «Омикрона» он вместо прежних двух недель составляет одну из-за сокращения инкубационного периода.

— Последние данные говорят о том, что сейчас вирусовыделение прекращается примерно через неделю от начала заболевания. Поэтому никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине, на больничном листе, — говорит врач-иммунолог Владимир Болибок.