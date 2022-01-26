Врач объяснила опасность самолечения антибиотиками при COVID-19

Доктор медицинских наук, врач общей практики Татьяна Бандурина в среду, 26 января, в беседе с «Известиями» прокомментировала памятку о действиях при бессимптомном или легком течении коронавируса или ОРВИ, опубликованную ранее в этот же день российским Министерством здравоохранения.

Так, врач согласилась с призывом ведомства к россиянам не заниматься самолечением и не назначать себе самостоятельно антибактериальную терапию. По ее словам, только доктор должен решать, принимать заболевшему соответствующие препараты или нет.

Бандурина выразила уверенность, что при лечение коронавирусной инфекции антибиотики вообще не нужны, так как их прием, согласно ее опыту, не дает необходимой динамики выздоровления.

«Вы же знаете, что, если на микробную инфекцию назначить антибиотики, там мы чуть ли не в течение трех часов видим какие-то подвижки, а тут совершенно ничего нет. Я антибиотики при вирусной инфекции, в том числе при ковиде, назначаю только тем детям, у которых велика вероятность внутриутробного инфицирования независимо от возраста. Оно как есть, так и есть, вот такие не идут без антибиотиков. А взрослые, которые уже со всем этим справились, — не вижу необходимости», — указала она.

Кроме того, врач отметила, что антибиотики не всегда верно назначают, в частности без необходимой и эффективной защиты для кишечника, и поэтому часто возникают антибиотико-ассоциированные диареи. По ее словам, многие, кто обращался к ней для реабилитации после перенесенного коронавируса, были «с больными животами» именно после назначения антибиотиков.

«Так и в чем тогда смысл? Я, например, с этим положением согласна, пусть доктор решает, надо антибиотики пить или нет», — подчеркнула Бандурина.

Говоря о рекомендациях по лечению детей с бессимптомной или легкой формой коронавируса, врач отметила, что ничего специфического им не требуется, а нужно только принимать средства для поддержки кишечника. Она отметила, что дети с хорошим пищеварением болеют очень легко и у них проявляется, например, только насморк, а типичных симптомов инфекции нет.

Согласно опубликованной Минздравом памятке, привитым или переболевшим COVID-19 меньше шести месяцев назад россиянам, которые переносят инфекцию бессимптомно, лечение не требуется. Им просто необходимо соблюдать домашний режим и измерять температуру тела не реже одного раза в день.

В случае, если у пациента не из группы риска температура тела поднялась выше 38 градусов, появились одышка, боль в грудной клетке, чувство нехватки воздуха или учащение дыхания, необходимо вызвать скорую помощь. При легких симптомах пациентам, входящим в группу риска, нужно позвонить в поликлинику или на единый номер 112 для консультации с медработником. При высокой температуре необходимо вызывать скорую помощь.

В ведомстве призвали пациентов не принимать самостоятельно антибиотики, так как их может назначить только врач. В документе также сказано, что непривитым и неболевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста нужно также позвонить в поликлинику для дистанционной консультации.

В России с января 2021 года проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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