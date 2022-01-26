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Минздрав подготовил памятку для россиян с легкой или бессимптомной формой коронавируса

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Российское Министерство здравоохранения в среду, 26 января, опубликовало памятку о действиях при бессимптомном или легком течении коронавирусаили ОРВИ.

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Так, согласно документу, привитым или переболевшим COVID-19 меньше шести месяцев назад россиянам, которые переносят инфекцию бессимптомно, лечение не требуется.

«В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», — говорится в тексте документа.

В случае, если у пациента не из группы риска температура тела поднялась выше 38 градусов, появилась одышка, боль в грудной клетке, чувство нехватки воздуха или учащение дыхания — необходимо вызвать скорую помощь.

При легких симптомах пациентам, входящим в группу риска, нужно позвонить в поликлинику или на единый номер 112 для консультации с медработником. При высокой температуре необходимо вызывать скорую помощь.

В памятке подчеркивается, что пациентам не следует самостоятельно принимать антибиотики, их может назначить только врач.

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В документе также сказано, что не привитым и не болевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста нужно также позвонить в поликлинику для дистанционной консультации. Ребенок с COVID-19 должен оставаться дома, лечение несовершеннолетнему врач назначит дистанционно.

Ранее 25 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила об опасности бессимптомных носителей «Омикрона». По ее словам, такое течение заболевания может встречаться у тех, кто прошел курс вакцинации против COVID-19 или переболел. Поэтому она рекомендовала по-прежнему соблюдать масочный режим всеми, независимо от того, болел ли человек, прошел ли вакцинацию или не имеет иммунной защиты перед этой инфекцией.

25 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице доминирует штамм «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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