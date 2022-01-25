Иммунолог назвал причины сокращения карантина по COVID-19 до недели

Сокращение инкубационного периода у нового «Омикрон»-штамма коронавируса является одной из причин сокращения срока карантина по COVID-19 с двух до одной недели. Об этом заявил 25 января врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок .

Врач объяснил, что в начале пандемии «уханьский» штамм имел длинный инкубационный период — 14 дней с момента установления факта заболевания. Последующие штаммы — «Дельта» и «Омикрон» стали развиваться быстрее и период инфицирования ими стал короче.

«Последние данные говорят о том, что сейчас вирусовыделение прекращается примерно через неделю от начала заболевания. Поэтому никакого смысла нет вторую неделю держать пациента дома на карантине, на больничном листе», — рассказал Болибок в беседе с RT.

О сокращении срока карантина стало известно 18 января. Тогда об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В тот же день в Госдуме также назвали уменьшение срока инкубационного периода заболеваем «Омикроном» основной причиной сокращения длительности самоизоляции.

Постановление правительства РФ о снижении срока карантина по COVID-19 до 7 дней вступило в силу с 25 января. В пресс-службе Роспотребнадзора, пояснили, что постановлением сокращается срок карантина только для лиц, контактировавших с больным COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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