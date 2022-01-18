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В ГД объяснили сокращение сроков карантина по СOVID-19 до семи дней

Депутат Тумусов назвал обоснованным сокращение в РФ сроков карантина по СOVID-19
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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов во вторник, 18 января, назвал обоснованным сокращение в России сроков карантина по коронавирусу с 14 дней до семи.

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Парламентарий отметил, что при заболевании уханьским штаммом COVID-19 срок инкубации был 14 дней, то есть с момента, когда вирус попал в организм и до его проявления проходило две недели.

«А сейчас это два дня. Сегодня заразился — послезавтра ты уже больной. Поэтому это (принятие данной меры. — Ред.) — исходя из той ситуации, которая существует из-за «Омикрона», — подчеркнул депутат.

По его словам, штамм «Омикрон» более контагиозный и обладает более коротким инкубационным периодом.

Ранее в этот же день российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией сообщила, что в стране срок карантина по коронавирусу сокращается с 14 до семи дней.

Она отметила, что правительство оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. По ее словам, власти продолжат наблюдение за ситуацией. В случае необходимости сроки карантина будут корректироваться.

Вице-премьер добавила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. В январе рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны, указала Голикова.

В ходе координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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