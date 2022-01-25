Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до 7 дней

Постановление правительства РФ о снижении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу, сообщил во вторник, 25 января, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Только что мне Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора] сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — сказал Мишустин.

В свою очередь, в пресс-службе Роспотребнадзора, пояснили, что постановлением сокращается срок карантина только для лиц, контактировавших с больным COVID-19.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу в России с двух недель до одной, напоминает «Газета.Ru». В этот же день в Госдуме объяснили причину сокращения сроков самоизоляции. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что при заболевании уханьским штаммом COVID-19 срок инкубации был 14 дней. То есть с момента, когда вирус попал в организм и до его проявления, проходило две недели. А сейчас, по словам парламентария, инкубационный период заболеваем «Омикроном» сократился до двух дней.

В России за последние сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769). Выздоровели за сутки 26 404 человек. От последствий заболевания за 24 часа скончался 681 человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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