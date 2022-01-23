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В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов с COVID-19

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В Москве за последние сутки госпитализированы 1040 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Подобное значение госпитализаций составляет 5,9% от числа выявленных случаев. Кроме того, по информации оперативного штаба, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 508 пациентов с COVID-19.

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Всего в столице за минувшие сутки зафиксировали 17 528 случаев COVID-19, что является новым максимумом за все время пандемии коронавируса в городе.

При этом в целом по России за сутки выявили 63 205 случаев COVID-19, госпитализированы 6211 человек, что на 37,3% меньше, чем днем ранее. За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 108 191 случай COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 112 пациентов, выздоровели 10 023 622 человека.

Накануне правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Днем ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта. В тот же день доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что «Омикрон» вскоре вытеснит предыдущие штаммы коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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