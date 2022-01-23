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За сутки в России госпитализировали 6211 человек с COVID-19

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В России за сутки выявили 63 205 случаев COVID-19, госпитализированы 6211 человек, это на 37,3% меньше, чем днем ранее. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество случаев подтвержденного коронавируса фиксируется в Москве (17 528), Санкт-Петербурге (9535) и Подмосковье (7056).

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Выздоровели за сутки 23 045 человек, что на 9,7% меньше по сравнению с 22 января. От последствий заболевания скончались 679 человек.

За всё время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 108 191 случай COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 112 пациентов, выздоровели 10 023 622 человека.

Накануне правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. В частности, главы регионов должны будут взять эту работу под личный контроль. ФФОМС и медицинскими страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен COVID-19. Также будет проработан вопрос укомплектованности персонала call-центров.

20 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве, по его мнению, он наступит немного раньше — в конце января — начале февраля.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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