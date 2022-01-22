Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило 340 543 962, тогда как зарегистрировано за это время 5 570 163 летальных случая. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки число заразившихся COVID-19 увеличилось на 3 472 227, количество смертей — на 9184.

При этом наибольшее количество заболевших зафиксировано в Соединенных Штатах — 68 199 861 человек. В Индии заразились 38 566 027 жителей страны, в Бразилии — 23 416 748, в Великобритании — 15 613 287, а во Франции — 15 201 084.

Кроме того, наибольшее число летальных случаев также отмечается в США — 852 334 человек, в Бразилии от коронавируса умерли 621 855 человек, в Индии — 488 396.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о рекордном числе заболевших COVID-19 в мире за сутки — 3 777 104 заболевавших.

18 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм «Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к выводу о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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