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Более 18 млн случаев COVID-19 зафиксировали в мире за неделю

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В мире на прошлой неделе было зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил во вторник, 18 января, на брифинге в Женеве.

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По его словам, «следующие несколько недель будут критически важными» для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией, передает RT.

Гендиректор ВОЗ отметил, что омикрон-штамм продолжает быстро распространяться в мире.

«Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы обеспокоены воздействием, которое «Омикрон» оказывает на системы здравоохранения, которые уже истощены и перегружены», — сказал он.

Также он заявил, что утверждение, будто вызванное этим штаммом заболевание является «легким», вводит в заблуждение.

«Не нужно ошибаться. «Омикрон» приводит к госпитализациям и смертям», — сказал Гебрейесус.

Ранее во вторник директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на омикрон-штамме, нет.

По его словам, для этого необходимо выработать популяционный иммунитет у большинства населения земного шара.

Также он отметил, что уровень защиты вакцины «Спутник V» от «Омикрона» составляет 75%, пишет REGNUM.

В этот же день вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты, сообщает телеканал «Звезда». По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Он также призвал руководителей перевести сотрудников на удаленный формат работы там, где это возможно.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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