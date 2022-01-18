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Гинбцург оценил возможность окончания пандемии на «Омикрон»-штамме

Гинцбург: научных предпосылок о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет
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Научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на «Омикрон»-штамме, нет. Об этом заявил во вторник, 18 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«То, что он («Омикрон» — Ред.) может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок», — уточнил ученый в эфире телеканала «Россия-24».

Спадное чувство: как скоро заболеваемость COVID-19 в мире пойдет вниз
Где «Омикрон» наступает, а где сдает позиции

По его словам, для этого необходимо выработать популяционный иммунитет у большинства населения земного шара.

Ранее в этот день вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. По ее словам, в январе рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

При этом также во вторник советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий добавил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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