ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 в мире за сутки

За последние сутки в мире зарегистрировано более 3 777 104 заразившихся коронавирусом, это рекордный суточный показатель с начала пандемии. Об этом в четверг, 20 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:42 мск среды в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 зараженных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число летальных исходов за сутки возросло до 8741.

Уточняется, что наибольшее число случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в США и составило 67 437 353. В Индии зафиксировано 38 218 773 заболевших, во Франции — 14 779 277.

Сообщается о количестве летальных случаев за последние 24 часа. В Соединенных Штатах эта цифра составила 849 276, в Бразилии — 621 517, в Индии — 487 693, число умерших от коронавируса в России равно 324 060, а в Мексике — 301 789.

18 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм «Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к выводу о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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