Аналитик объяснил введение режима ЧП в Молдавии на фоне энергокризиса

Режим чрезвычайного положения в Молдавии, вероятно, был введен для обхода некоторых процедурных моментов при поставках газа. Такое предположение 20 января сделал эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что ЧП нужно для того, чтобы быстрее принимать разные решения и обойти различные процедурные моменты. С одной стороны, это позволяет в ручном режиме регулировать, кому поставлять энергию, а кому — нет, в том числе тепловую. Поэтому ряд каких-то организаций в случае чего можно будет отключить от энергоснабжения, сконцентрировав всю подачу на населении, и то, может быть, вводя какие-то определенные графики подачи той же самой электроэнергии», — отметил он в беседе с RT.

Еще одной возможной причиной такого решения является попытка принять меры по поиску средств для покрытия долга перед «Газпромом», считает специалист.

Режим ЧП в Молдавии ранее в этот день ввел парламент страны. Он будет действовать на протяжении 60 дней. Соответствующую рекомендацию правительству направила комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Днем ранее стало известно, что «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому в данном вопросе нет никакого подтекста.

18 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.