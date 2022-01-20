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Токаев освободил Туякова от должности замминистра обороны Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дарына Туякова от должности заместителя министра обороны республики. Об этом в четверг, 20 января, сообщила пресс-служба главы государства.

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В понедельник, 17 января, Токаев освободил племянника бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). За два дня до этого в Казахстане были уволены с руководящих постов в крупных национальных компаниях два зятя Нурсултана Назарбаева.

13 января в Казахстане были задержаны два экс-заместителя председателя Комитета национальной безопасности по делу также экс-председателя КНБ Карима Масимова Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин. 6 января Масимов был задержан по подозрению в госизмене.

11 января Токаев утвердил новый состав правительства республики. Посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, а министром внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек. Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.

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